Украина получила еще Gepard, Германия анонсировала мостоукладчики на Leopard и пистолеты

Силы обороны Украины получили от Германии еще две самоходные зенитные установки Gepard, а также около 6000 снарядов к ним. В процессе – поставки мостоукладчиков и пистолетов, сообщил правительственный портал ФРГ.

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В пакете военной помощи, который уже передан:

→ две установки Gepard и около 6000 снарядов (ранее поставлено 32 зенитки);

→ две патрульные машины для пограничников (ранее передано 120);

→ шесть мобильных антенно-мачтовых систем (ранее передано 24).

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Помимо этого, готовится к передаче украинцам (или в процессе передачи):

→ 13 мостоукладчиков Beaver на базе танков Leopard 1 (поставлено ранее семь);

→ 500 пистолетов Heckler & Koch SFP9 (VP9) для бойцов спецподразделений.

8 марта 2023 года Sky News сообщил, что Иран по Каспию передал России 100 млн патронов, 300 000 снарядов и другие боеприпасы.

В тот же день министр обороны Резников забил тревогу на встрече с коллегами в ЕС: говорит, ВСУ нужно в четыре раза больше снарядов, чем обещает Европа.

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Євген Пилипенко

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