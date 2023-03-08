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Украина получила еще Gepard, Германия анонсировала мостоукладчики на Leopard и пистолеты

Цей матеріал також доступний українською
08.03.2023, 13:31
Украина получила еще Gepard, Германия анонсировала мостоукладчики на Leopard и пистолеты - Фото
ЗСУ Gepard (фото — Osvaldo Fuentes, US Army)

Силы обороны Украины получили от Германии еще две самоходные зенитные установки Gepard, а также около 6000 снарядов к ним. В процессе – поставки мостоукладчиков и пистолетов, сообщил правительственный портал ФРГ.

В пакете военной помощи, который уже передан:

→ две установки Gepard и около 6000 снарядов (ранее поставлено 32 зенитки);
→ две патрульные машины для пограничников (ранее передано 120);
→ шесть мобильных антенно-мачтовых систем (ранее передано 24).

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Помимо этого, готовится к передаче украинцам (или в процессе передачи):

→ 13 мостоукладчиков Beaver на базе танков Leopard 1 (поставлено ранее семь);
→ 500 пистолетов Heckler & Koch SFP9 (VP9) для бойцов спецподразделений.

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Євген Пилипенко
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Германия боеприпасы война пистолет военная помощь антенна Heckler & Koch Gepard мостоукладчик Beaver
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