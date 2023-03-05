Украинские военные прибыли в США для оценки навыков пилотирования боевых самолетов – NBC

Два летчика Вооруженных Сил Украины прибыли в США для оценки их навыков пилотирования боевых самолетов, сообщил американский телеканал NBC со ссылкой на источники в американской администрации.

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Пока речь не идет об освоении ими боевой авиации США, в том числе истребителей F-16. Цель пребывания украинских летчиков – оценка того, сколько времени в будущем потенциально может занять их подготовка.

В Министерстве обороны США назвали это ознакомлением и "рутинной деятельностью в рамках нашего межвоенного диалога с Украиной".

"Ознакомительная мера – это, по сути, общение между персоналом Военно-воздушных сил и наблюдение за тем, как работают ВВС США. Эта мера позволяет нам лучше помочь украинским летчикам стать более эффективными и лучше посоветовать им, как развивать собственные способности", – сказал представитель Пентагона.

Навыки украинских летчиков проверяют на американской военной базе в Аризоне на симуляторах, имитирующих полеты на разных типах самолетов. В ближайшее время в марте к ним могут присоединиться еще 10 военных.

По словам собеседников, программа имеет двойную цель: улучшить навыки пилотов и оценить, сколько времени может потребоваться им для обучения.

Стандартная программа обучения для истребителей F-16 составляет около 18 месяцев, но ее можно сократить до шести-девяти месяцев, если у летчиков есть предварительная подготовка и они обладают достаточными знаниями об истребителях.

Украинские должностные лица сообщили США и другим союзникам, что у страны не менее 20 летчиков, готовых отправиться в США для обучения на F-16, и вскоре будет еще 30.

8 февраля президент Владимир Зеленский, находясь с визитом в Великобритании, сказал, что если на подготовку пилота британского истребителя нужно три года, то Украина готова предоставить "пилотов, которые уже тренируются два с половиной года".

17 февраля 2023 года пять конгрессменов США от двух крупнейших партий направили письмо президенту США Джо Байдену с просьбой предоставить Украине истребители F-16.

24 февраля 2023 года министр обороны Великобритании Бен Уоллес предложил странам Европы современные истребители, если те отдадут Украине собственные советские самолеты.

В тот же день премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша готова учить украинских пилотов на F-16.

Андрій Водяний

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