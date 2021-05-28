Украинского дипломата вызвали в МИД РФ за акцию с "сожжением Кремля" в Киеве
Сегодня, 28 мая, МИД России вызвало временного поверенного в делах Украины в РФ Василия Покотило, чтобы выразить протест из-за акции в Киеве, во время которой возле здания российского посольства сожгли макет Кремля. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ, а об акции писали Крым.Реалии.
26 мая у здания посольства РФ в Киеве, по случаю годовщины обороны ВСУ Донецкого аэропорта, состоялась акция "Тризна по погибшим на российско-украинской войне".
Участники акции устроили перформанс "Сожжение Кремля": на асфальте подожгли с картонный макет кремлевской стены, а на заборе посольства разместили фото, на которых изображены убитые на Донбассе российские военные.
В МИД РФ высказали недовольство и направили в МИД Украины ноту протеста в связи с инцидентом.
- В мае на Донбассе от пуль российских снайперов погибли трое украинских военных: 6 мая Сергей Коробцов, 13 мая Павел Колесник, 27 мая Максим Полевой.
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