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Украинского дипломата вызвали в МИД РФ за акцию с "сожжением Кремля" в Киеве

28.05.2021, 17:31
Украинского дипломата вызвали в МИД РФ за акцию с
Акция в Киеве у посольства РФ (Фото: Радио Свобода)

Сегодня, 28 мая, МИД России вызвало временного поверенного в делах Украины в РФ Василия Покотило, чтобы выразить протест из-за акции в Киеве, во время которой возле здания российского посольства сожгли макет Кремля. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ, а об акции писали Крым.Реалии.

26 мая у здания посольства РФ в Киеве, по случаю годовщины обороны ВСУ Донецкого аэропорта, состоялась акция "Тризна по погибшим на российско-украинской войне".

Участники акции устроили перформанс "Сожжение Кремля": на асфальте подожгли с картонный макет кремлевской стены, а на заборе посольства разместили фото, на которых изображены убитые на Донбассе российские военные.

В МИД РФ высказали недовольство и направили в МИД Украины ноту протеста в связи с инцидентом.

СПРАВКА. Необъявленная война РФ против Украины продолжается восьмой год: Россия в 2014 году захватила Крым и часть Донбасса. Путин сначала отрицал участие в захвате Крыма, но позднее похвастал этим. Москва продолжает отрицать участие в войне на востоке Украины, утверждая, в том числе через соцсети, СМИ РФ и СМИ пособников в Украине, что на Донбассе "гражданская война". Задача РФ – чтобы Украина признала субъектность ее террористических организаций ДНР/ЛНР, не могла примкнуть к ЕС/НАТО и Западу в целом.
  • В мае на Донбассе от пуль российских снайперов погибли трое украинских военных: 6 мая Сергей Коробцов, 13 мая Павел Колесник, 27 мая Максим Полевой.
Наталия Медведева
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Донбасс кремль мид рф
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