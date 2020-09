Умер DJ Эрик Морилло, автор хита "I like to move it"

Причины смерти DJ Эрика Морилло устанавливает полиция

Американский DJ Эрик Морилло, получивший широкую известность под псевдонимом Real 2 Real как автор хита "I like to move it", умер в возрасте 49 лет. Об этом пишет NBC Miami.

В полиции сообщили, что нашли тело музыканта в его доме после сообщения на линию экстренной службы. Следов насильственной смерти не было. Причины смерти Морилло устанавливает следствие.

Морилло писал треки в основном в жанре хаус. В 2010-м попал в топ-100 DJ мира по версии DJ Magazine.

В августе этого года Морилло арестовали по обвинению в сексуальном насилии .

Марк Сировой

