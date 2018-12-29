Умер известный израильский писатель Амос Оз

Амос Оз (фото - facebook/AmosOz.official)

Вчера, в возрасте 79 лет, от рака умер один из самых известный израильских писателей и поборник плана окончания арабо-израильского конфликта "Два государства для двух народов". Об этом пишет Reuters.

За свою 50-летнюю карьеру журналиста и писателя Оз публиковал множество статей и эссе об арабо-израильском конфликте - он активно поддерживал идею "Два государства для двух народов", которая предусматривала создание государства Палестина.

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Также Оз принимал участие в Шестидневной войне в составе танковых войск на Синайском полуострове и в войне Судного дня на Голанских высотах.

Смерь писателя "лишила Израиль еще одного исключительного человека", - заявила израильский политик Ханан Ашрави.

Среди самых известный работ Оза - "Черный ящик", "В земле израильской" и автобиография "Повесть о любви и тьме", по которой Натали Портман в 2016 году сняла одноименный фильм.

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