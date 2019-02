Умер моряк с известной фотографии "Поцелуй на Таймс-Сквер": фото

17 февраля в США в возрасте 95 лет скончался Джордж Мендонса, который запечатлен на фотографии "Поцелуй на Таймс-Сквер" в День победы над Японией во Второй мировой войне. Об этом сообщает The Guardian.

На фотографии молодой моряк ВМС США целует незнакомую ему медсестру Эдит Шейн, одетую в белое платье.

Фотографию сделал Альфред Эйзентштадт 14 августа 1945 года в Нью-Йорке и прославился благодаря снимку на весь мир. В этот день президент США Гарри Трумэн по радио объявил о капитуляции Японии.

Мендонса умер за два дня до своего дня рождения, в доме для престарелых в Ньюпорте, штат Пенсильвания. Он страдал от сердечной недостаточности.

V-J Day in Times Square is a famous photograph by Alfred Eisenstaedt that portrays a U.S. Navy sailor grabbing and kissing a stranger - a woman in a white dress - on Victory over Japan Day in New York City's Times Square on August 14, 1945. #WWII pic.twitter.com/1NDJtcbMNk