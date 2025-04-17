Утечка данных Пентагона: трое чиновников ушли в отпуск. Один – критик помощи Украине
Расследование Министерства обороны США утечки секретной и конфиденциальной информации коснулось трех чиновников Пентагона, которых отправили в административный отпуск. Об этом сообщает Reuters.
Речь идет о старшем советнике министра обороны США Пита Хегсета Дэне Колдвелле, заместителе руководителя штаба Хегсета Дарине Сельнике и Колине Кэрролле, занимающем должность руководителя аппарата заместителя министра обороны Стива Файнберга.
Как сообщает агентство, Колдвелл является самым высокопоставленным чиновником в этой цепочке. Он играл решающую роль в качестве советника главы Пентагона.
Колдвелл придерживается изоляционистских взглядов и критиковал войну в Ираке. Также он скептически относился к военной помощи США и выступал за отход США от Европы.
Пентагон начал расследование "несанкционированного раскрытия информации о национальной безопасности" 21 марта после визита старшего советника президента США Илона Маска в Пентагон.
В ходе этого визита министерство обороны США проинформировало Маска о плане действий американских войск по войне, которая может вспыхнуть с Китаем.
Расследование предполагало проверку сотрудников Пентагона на полиграфе. Как отмечает Reuters, непонятно, проходили ли Колдвелл, Сельник и Кэрролл эту процедуру.
По данным агентства, в ходе расследования могут быть названы другие должностные лица Пентагона, причастные к утечке данных.
- Скандал с Маском – не единственная утечка данных Пентагона за последнее время. 24 марта стало известно, что главред журнала The Atlantic получил доступ к групповому чату в мессенджере Signal, в котором были высокопоставленные должностные лица администрации Трампа. В чате обсуждались военные планы США по ударам по террористам в Йемене.
- Журналист отметил, что его добавили в чат с аккаунта Уолтца. Президент США утверждал, что это ошибочно сделал один из сотрудников советника.
- Politico писало, что из-за утечки, Уолтца могут уволить с должности. Но 25 марта Трамп заявил, что его советник по национальной безопасности усвоил урок.