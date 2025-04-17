Утечка данных Пентагона: трое чиновников ушли в отпуск. Один – критик помощи Украине

Расследование длится почти месяц и связано с визитом Илона Маска в Пентагон

Пит Хегсет (Фото: OLIVIER HOSLET/EPA)

Расследование Министерства обороны США утечки секретной и конфиденциальной информации коснулось трех чиновников Пентагона, которых отправили в административный отпуск. Об этом сообщает Reuters.

Речь идет о старшем советнике министра обороны США Пита Хегсета Дэне Колдвелле, заместителе руководителя штаба Хегсета Дарине Сельнике и Колине Кэрролле, занимающем должность руководителя аппарата заместителя министра обороны Стива Файнберга.

Как сообщает агентство, Колдвелл является самым высокопоставленным чиновником в этой цепочке. Он играл решающую роль в качестве советника главы Пентагона.

Колдвелл придерживается изоляционистских взглядов и критиковал войну в Ираке. Также он скептически относился к военной помощи США и выступал за отход США от Европы.

Пентагон начал расследование "несанкционированного раскрытия информации о национальной безопасности" 21 марта после визита старшего советника президента США Илона Маска в Пентагон.

В ходе этого визита министерство обороны США проинформировало Маска о плане действий американских войск по войне, которая может вспыхнуть с Китаем.

Расследование предполагало проверку сотрудников Пентагона на полиграфе. Как отмечает Reuters, непонятно, проходили ли Колдвелл, Сельник и Кэрролл эту процедуру.

По данным агентства, в ходе расследования могут быть названы другие должностные лица Пентагона, причастные к утечке данных.