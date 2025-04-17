Витік даних Пентагону: троє чиновників пішли у відпустку. Один – критик допомоги Україні

Розслідування триває майже місяць і пов'язано з візитом Ілона Маска в Пентагон

Піт Гегсет (Фото: OLIVIER HOSLET/EPA)

Розслідування Міністерства оборони США щодо витоку секретної та конфіденційної інформації торкнулося трьох чиновників Пентагону, яких відправили в адміністративну відпустку. Про це повідомляє Reuters.

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Йдеться про старшого радника міністра оборони США Піта Гегсета Дена Колдвелла, заступника керівника штабу Гегсета Даріна Сельніка та Коліна Керролла, який обіймає посаду керівника апарату заступника міністра оборони Стіва Файнберга.

Як повідомляє агентство, Колдвелл є найбільш високопоставленим чиновником у цьому ланцюжку. Він відігравав вирішальну роль як радник глави Пентагону.

Колдвелл дотримується ізоляціоністських поглядів і критикував війну в Іраку. Також він скептично ставився до військової допомоги США Україні та виступав за відхід США від Європи.

Пентагон розпочав розслідування "несанкціонованого розкриття інформації про національну безпеку" 21 березня після візиту старшого радника президента США Ілона Маска в Пентагон.

Під час цього візиту міністерство оборони США проінформувало Маска про план дій американських військ щодо війни, яка може спалахнути з Китаєм.

Розслідування передбачало перевірку працівників Пентагону на поліграфі. Як зазначає Reuters, незрозуміло, чи проходили Колдвелл, Сельнік і Керролл цю процедуру.

За даними агентства, в процесі розслідування можуть бути названі інші посадовці Пентагону, причетні до витоку даних.