Утечка из Пентагона. Остин убеждает, что США "перевернут каждый камень"
Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Соединенные Штаты будут расследовать недавнюю вероятную утечку секретных документов до тех пор, пока не будет найден источник. Об этом сообщает Reuters.
"Мы будем продолжать расследование и перевернем каждый камень, пока не установим источник и масштабы случившегося", – сказал Остин во время пресс-конференции в Государственном департаменте.
Остин сказал, что Пентагону было известно о публикации документов 28 февраля и 1 марта.
Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс, выступая позже в Университете Райса в Техасе, назвал утечку "очень досадной", но не предоставил подробностей о том, что, по его словам, было "достаточно интенсивным" расследованием Пентагона и Министерства юстиции.
"Мы также должны извлечь из этого уроки о том, как мы можем усилить процедуры", – сказал Бернс.
- В начале апреля газета The New York Times написала о "сливе" секретных документов Пентагона, в частности, о подготовке Украины к контрнаступлению. В Офисе президента Украины заявили, что информация, касающаяся контрнаступления, – это фейк и "стандартные элементы оперативной игры российской разведки – и ничего более, реальных планов Украины это не касается".
- Утечка состоит примерно из сотни документов, сфотографированных неизвестным лицом. Эти фотокопии касаются разных регионов мира, а не только Украины, и имеют разную разведывательную направленность.
- После выхода первой статьи NYT опубликовала еще один материал на основании этой утечки – о том, что американская разведка глубоко проникла в военное командование России и получает информацию почти из каждой спецслужбы РФ.
- Публикации также начали появляться в других медиа, в частности, WaPo узнал оттуда о попытках ПВК Вагнера купить оружие в Турции.
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