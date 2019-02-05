В Афганистане боевики расстреляли журналистов в редакции

Боевики Талибана (фото - flickr.com/ilasal) Фото: Фото: flickr.com/ilasal

Сегодня вечером в Афганистане в редакцию Радио Хамсада в Талокане, столице северной провинции Тахар ворвались боевики и открыли огонь. Об этом сообщает Reuters со ссыслкой на информацию местных властей.



Как рассказал директор Радио Хамсада Семин Хуссаини, в результате стрельбы погибли на месте два человека - ведущий радиостанции и репортер, оба 20-летние.

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Пока неизвестно, были ли погибшие в эфире во время стрельбы.

Мотивы нападения пока неизвестны.

Ранее сегодня сообщалось, что 4-5 февраля в результате серии атак боевиков Талибана погибли около пятидесяти военных и полицейских.

5 февраля Сенат США подавляющим большинством проголосовал против планов президента Дональда Трампа, касающихся скорого вывода американских войск из Сирии и Афганистана.