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03.06.2019, 09:24

В Алжире отменили выборы президента - не было кандидатов

В Алжире отменили выборы президента - не было кандидатов - Фото
Алжир (фото - EPA)

Новой даты выборов еще нет

В Алжире перенесли запланированные на 4 июля выборы президента из-за отсутствия кандидатов на этот пост. Об этом сообщает издание France 24.

Согласно сообщению, Конституционный совет Алжира, который отвечает за регистрацию кандидатов, получил документы только от двоих претендентов. После проверки они были признаны недействительными и не были зарегистрированы. 

Государственное телевидение сообщило, что новую дату выборов еще не определили. Назначенный парламентом временный президент Абделькадер Бенсалех останется у власти до 9 июля. 

26 марта 2019-го армии Алжира потребовала, чтобы президент Абдельазиз Бутефлика был объявлен неспособным управлять страной после нескольких недель протестов против него. Он согласился не баллотироваться на пятый срок. Позже ушел в отставку. Был назначен временный президент.

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Теги: выборы, президент, Алжир
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