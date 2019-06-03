В Алжире отменили выборы президента - не было кандидатов

Алжир (фото - EPA)

В Алжире перенесли запланированные на 4 июля выборы президента из-за отсутствия кандидатов на этот пост. Об этом сообщает издание France 24.

Согласно сообщению, Конституционный совет Алжира, который отвечает за регистрацию кандидатов, получил документы только от двоих претендентов. После проверки они были признаны недействительными и не были зарегистрированы.

Государственное телевидение сообщило, что новую дату выборов еще не определили. Назначенный парламентом временный президент Абделькадер Бенсалех останется у власти до 9 июля.

26 марта 2019-го армии Алжира потребовала, чтобы президент Абдельазиз Бутефлика был объявлен неспособным управлять страной после нескольких недель протестов против него. Он согласился не баллотироваться на пятый срок. Позже ушел в отставку. Был назначен временный президент.