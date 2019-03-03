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03.03.2019, 16:51

В Амстердаме произошел взрыв в магазине по продаже марихуаны

В Амстердаме произошел взрыв в магазине по продаже марихуаны - Фото
Фото: nos.nl

Взрывом повредило несколько зданий

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В Амстердаме произошел взрыв в кофе-шопе - заведении, имеющем разрешение на публичную продажу конопли и продукции из нее. Об этом сообщает NOS.

"Около 5:10 полиция получила сообщение о громком взрыве в кофе-шопе на Линнеусстраат", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что в результате взрыва никто не пострадал, но были повреждены несколько соседних зданий.

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31 января и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун выступила за легализацию применения каннабиса в медицинских и научных целях, отметив, что медицинский каннабис помогает облегчить страдания при ряде тяжелых заболеваний, поэтому использование его в медицине - нормальная мировая практика.

13 ноября Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю над наркотиками выдала компании С21 первую лицензию на импорт высококачественного каннабидиол (КБД)-сырья, экстрактов и концентратов, готовых КБД-продуктов, обработку КБД, оптовую продажу готовой продукции КБД, а также на реэкспорт концентратов КБД и продуктов переработки КБД в Европу и на мировой рынок. 

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Теги: каннабис, аякс амстердам, взрыв
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