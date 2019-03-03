В Амстердаме произошел взрыв в магазине по продаже марихуаны

Фото: nos.nl

В Амстердаме произошел взрыв в кофе-шопе - заведении, имеющем разрешение на публичную продажу конопли и продукции из нее. Об этом сообщает NOS.

"Около 5:10 полиция получила сообщение о громком взрыве в кофе-шопе на Линнеусстраат", - говорится в сообщении.

Реклама

Отмечается, что в результате взрыва никто не пострадал, но были повреждены несколько соседних зданий.

Читайте также: Легалайз по-украински: Кто уже зарабатывает на конопле (легально)

31 января и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун выступила за легализацию применения каннабиса в медицинских и научных целях, отметив, что медицинский каннабис помогает облегчить страдания при ряде тяжелых заболеваний, поэтому использование его в медицине - нормальная мировая практика.

13 ноября Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю над наркотиками выдала компании С21 первую лицензию на импорт высококачественного каннабидиол (КБД)-сырья, экстрактов и концентратов, готовых КБД-продуктов, обработку КБД, оптовую продажу готовой продукции КБД, а также на реэкспорт концентратов КБД и продуктов переработки КБД в Европу и на мировой рынок.