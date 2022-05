В Англии после взрыва на борту затонула суперяхта за £6 млн – видео

26-метровое судно загорелось в гавани английского города Торки, графство Девон. Очевидцы говорят, что слышали взрыв, прежде чем увидели огромный столб черного дыма. По данным полиции, пострадавших нет. Об этом сообщает BBC.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Происшествие случилось сегодня примерно в 14:10 по Киеву. К этому времени, как пишет агентство, яхта затонула.

На ее борту находилось около девяти тонн дизельного топлива. Поэтому представитель полиции призвал жителей города не открывать окна.

Агентство по охране окружающей среды изучает последствия происшествия.

Стоимость яхты, по информации Sky News, составляет около £6 млн.

A fire has broken out on a superyacht in Torquay, Devon.



Torquay seafront had to be evacuated after the yacht caught fire.



Read more here: https://t.co/85VwIKDpTa pic.twitter.com/mL66y34ScT