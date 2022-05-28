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В Англии после взрыва на борту затонула суперяхта за £6 млн – видео

Цей матеріал також доступний українською
28.05.2022, 20:40
В Англии после взрыва на борту затонула суперяхта за £6 млн – видео - Фото
Скриншот с видео

26-метровое судно загорелось в гавани английского города Торки, графство Девон. Очевидцы говорят, что слышали взрыв, прежде чем увидели огромный столб черного дыма. По данным полиции, пострадавших нет. Об этом сообщает BBC.

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Происшествие случилось сегодня примерно в 14:10 по Киеву. К этому времени, как пишет агентство, яхта затонула.

На ее борту находилось около девяти тонн дизельного топлива. Поэтому представитель полиции призвал жителей города не открывать окна.

Агентство по охране окружающей среды изучает последствия происшествия.

Стоимость яхты, по информации Sky News, составляет около £6 млн.

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Вадим Ребрина
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яхта пожар
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