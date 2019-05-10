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10.05.2019, 10:42

В Аргентине покушались на депутата парламента: есть погибший

В Аргентине покушались на депутата парламента: есть погибший - Фото
Фото: depositphotos.com

Гектор Оливарес ранен, его коллега Мигель Марсело Ядон погиб

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В Буэнос-Айресе произошло покушение на депутата Гектора Оливареса, в результате погиб один человек. Об этом сообщает Би-би-си.

9 мая депутат партии Аргентинское радикальное гражданское общество (UCR) прогуливался со своим коллегой Мигелем Марсело Ядоном, когда неизвестные выстрелили.

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Вооруженные подозреваемые ранили депутата три раза. 61-летнего Оливареса доставили в больницу. Его коллега от полученных ранений скончался. По данным полиции, машину, в которой прятались нападавшие, припарковали за полчаса до этого покушения.

"Они ждали Оливареса, поскольку он каждый день выходил гулять в это место с коллегой Ядоном", - отметили правоохранители.

О мотивах покушения пока не сообщается.

5 июня 2018 года служба безопасности Израиля ликвидировала террористическую ячейку, одной из целей которой был премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

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Теги: покушение, Аргентина, Гектор Оливаресэ
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