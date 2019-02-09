В архангельской области РФ ввели режим ЧС из-за белых медведей

Фото: ЕРА

Власти российского архипелага Новая Земля ввели режим чрезвычайной ситуации из-за большого скопления белых медведей вокруг населенных пунктов. Об этом сообщает Русская служба ВВС со ссылкой на правительство Архангельской области РФ.

Режим ЧС вводится без ограничения по времени - до тех пор, пока не будет обеспечена безопасность местного населения.

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Сейчас около населенных пунктов находятся около 50 медведей.

"Я на Новой Земле с 1983 года, но никогда раньше такого массового нашествия белых медведей не было. Напомню, более пяти животных не покидают гарнизон, в буквальном смысле гоняются за людьми и даже заходят в подъезды жилых домов", - сказал оглава муниципального образования Новая Земля Жиганша Мусин

Власти приняли решение направить на архипелаг оперативную группу, которая должна будет предотвратить нападение белых медведей на людей.

Специалисты надеются, что животных удастся прогнать без применения оружия.

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