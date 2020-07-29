В Австралии двум эму-дебоширам запретили посещать бар из-за "плохого поведения"

Страусам запретили вход в паб после того, как они оставили помет на полу и украли еду у посетителей

В Австралии, в штате Квинсленд, в городке Ярака, двум эму - Кевину и Кэрол - запретили ходить в единственный паб в поселке из-за их "плохого поведения". Об этом сообщает The Guardian.

Джерри Гимбелетт и её мужу Крису, которые владеют единственной гостинице в Яраке, где находится и паб, пришлось запретить эму приходить в заведение из-за того, что птицы крали еду и оставляли помёт.

"Они крали вещи у гостей, особенно еду. Просовывали головы внутрь и вытаскивали тост из тостера. Но главная причина, по которой мы запретили им приходить, — это помёт. Огромный, очень большой и вонючий", - сказал владелец паба.

Поэтому собственники решили установить барьер из кусков веревки на входах в отель.

Сейчас в городе только два взрослых эму — Кевин и Кэрол, они считаются туристической достопримечательностью. Местные жители спасли Кэрол и Кевина из брошенного гнезда и теперь они свободно гуляют по улицам маленького города.

Наталия Софиенко

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