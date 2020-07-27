В Берлине поймали лису, которая воровала у местных жителей обувь - фото

Хищница относила и прятала обувь на лесной поляне, всего она украла более 100 штук шлепанцев и кроссовок

В одном из районов Берлина местные жители стали замечать, что их обувь, оставленная возле дома, таинственным образом исчезает по ночам. Воровкой тапочек и шлепанцев оказалась лиса, сообщает немецкое издание Der Tagesspiegel.

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Первым пропажу обуви заметил житель столичного района Целендорф Кристиан Майер - ночью кто-то украл один его кроссовок с террасы. После того, как он разместил объявление о пропаже на местном портале, выяснилось, что подобные случаи происходили и в других семьях.

Еще спустя пару дней он заметил на улице лису - она бежала по дороге с тапками в зубах. Проследив за ней до самого леса, мужчина нашел поляну, на которой была собрана вся украденная ранее обувь - более 100 штук тапок, шлепанцев и кроссовок, часть которых была погрызена. Хотя именно свой кроссовок Майеру найти так и не удалось.

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Дарья Мостовая

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