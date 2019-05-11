В Австралии пилот-стажер 40 минут летел без сознания

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В Австралии пилот-стажер школы Аделаиды во время учебного полета 40 минут смог пролететь без сознания. Об этом сообщает ABC со ссылкой на сообщение местного бюро транспортной безопасности (ATSB).

Пилот-стажер выполнял тренировочный рейс из аэропорта Порт-Огаста в аэропорт Парафилд на четырехместном самолете Diamond DA40. Он почувствовал головную боль и включил автопилот. "Пилот, который не ел завтрак, потерял сознание примерно через 40 минут полета и оставался без сознания еще 40 минут", - отмечается в сообщении.

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Стажер пришел в себя и с помощью диспетчеров смог успешно посадить самолет.

"До полета он страдал от беспокойной ночи сна и поправлялся от легкой простуды", - уточняется в сообщении.

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