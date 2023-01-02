В Австралии в небе столкнулись два вертолета: есть жертвы и пострадавшие

В Австралии возле океанариума Seaworld на Золотом побережье в воздухе столкнулись два вертолета. Погибли четыре человека. Об этом сообщает BBC.

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По предварительным данным, авария произошла в тот момент, когда один вертолет взлетал, а другой приземлялся.

Погибшие летели на одном вертолете. Еще трое пассажиров находятся в критическом состоянии.

Пятеро из шести человек на другом вертолете, совершившем вынужденную посадку, получили легкие травмы.

Как сообщается на сайте Seaworld, парк предлагает экскурсионные полеты на вертолете для туристов, а также выполнение других чартерных рейсов.

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Вадим Ребрина

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