В Австралии выясняют, как больные коронавирусом с лайнера сошли на берег

Круизный лайнер Ruby Princess (фото - ЕРА)

Австралийская полиция изъяла бортовой регистратор круизного лайнера Ruby Princess, который 19 марта пришвартовался в Сиднее и стал источником крупнейшей вспышки коронавируса SARS-CoV-2 в стране. Об этом пишет BBC News.

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"У кораблей есть свои черные ящики, они очень похожи на те, что в самолетах международных авиалиний", - уточнили в полиции.

На борту Ruby Princess перед швартовкой было 1100 членов экипажа и персонала, а также 2700 пассажиров.

Правохранители расследуют, кто дал разрешение людям с лайнера, в том числе больным COVID-19, сойти на берег до того, как пришли результаты тестов. Сейчас, с более чем 600 подтвержденными случаями, это крупнейший источник инфекции в Австралии.

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Судно, которым оперирует компания Carnival Australia, перевели в Порт Кембла на юг от Сиднея. Более 1000 человек персонала продолжают жить на лайнере, примерно у 200 из них гриппозные симптомы, тесты у 18 человек дали положительный результат на коронавирус.

Со дня прибытия Ruby Princess в стране умерли от вируса по меньшей мере 15 пассажиров - это почти треть от общего количества жертв инфекции в Австралии.

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