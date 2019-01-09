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09.01.2019, 10:30

В Австрии сказали, кто может воспользоваться двойным гражданством

В Австрии сказали, кто может воспользоваться двойным гражданством - Фото
Фото: EPA

В Австрии заявили о возможности двойного гражданства для подданных в Британии

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В случае неурегулированного выхода Великобритании из Евросоюза около 25 тысячам австрийцев в Соединенном Королевстве будет открыта возможность двойного гражданства, хотя для других категорий граждан Австрии этот запрет будет сохраняться. Об этом заявила федеральный министр иностранных дел Австрии Карин Кнайссль на пресс-конференции во вторник в Вене, сообщает Укринформ.

"И хотя мы продолжим не допускать двойное гражданство, для трех групп сделано исключение (и это указано в программе правительства), среди них те, кто постоянно проживает в Великобритании", - сказала она, отвечая на вопрос, рассматривает ли австрийское правительство возможность предоставления двойного гражданства австрийцам в Великобритании в случае "hard Brexit".

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Другие две категории, в отношении которых также не касается действующий в Австрии запрет на двойное (множественное) гражданство - жертвы Холокоста и их потомки и немецкоязычные южнотирольцы.

По словам Кнайссль, чтобы реализовать эту возможность двойного гражданства для австрийцев в Великобритании, Австрии нужно осуществить "частичный выход из конвенции Совета Европы о недопущении двойного гражданства",

В случае неурегулированного Brexit более 10 тысяч граждан Великобритании в Австрии потеряют свои существующие права на проживание, будут считаться как граждане третьих государств (не ЕС) и будут вынуждены подавать заявки в соответствующие новые разрешения на проживание.

15 января 2019 года в парламенте Великобритании состоится голосование по соглашению с Евросоюзом о Brexit.

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Теги: двойное гражданство, австрия, brexit
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