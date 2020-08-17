В Беларуси крупнейшие предприятия бастуют против результатов выборов - видео
Уже больше десяти предприятий присоединились к протестам
После президентских выборов 9 августа в Беларуси не прекращаются акции протеста и забастовки. Сотрудники крупнейших предприятий бастуют против результатов выборов президента.
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Протестовать начали сотрудники компаний Белмедпрепараты, Белкард, Минского тракторного завода, Белорусской государственной филармонии, Национального художественного музея Беларуси.
В протестах также участвуют работники Белорусского автомобильного завода, Минского автомобильного завода, предприятий Керамин, Гродно-Азот, Минского завода колесных тягачей, Белорусского металлургического завода.
Коллективы завода Беларуськалий и нефтеперерабатывающего завода Нафтан объявили, что с понедельника, 17 августа, также присоединяются к общенациональной забастовке в Беларуси.
Как сообщает Tut.by, среди требований - прекратить насилие со стороны силовиков и привлечь к ответственности виновных, сложение полномочий Александра Лукашенко, признание выборов нелегитимными и назначение новых, освобождение политзаключенных.
В Минске работники МТЗ и МЭТЗ маршем идут к МЗКТ, чтобы поддержать своих коллег. С минуты на минуту на Минский завод колесных тягачей должен приехать Александр Лукашенко.
Оппозиционные сетевые ресурсы призывают все предприятия страны – выйти сегодня на всеобщую забастовку и формировать стачечные комитеты, которые официально будут представлять интересы сотрудников предприятий.
На 18:00 рабочие при поддержке остальных белорусов намерены снова занять минскую площадь Независимости вместе с проспектом, после чего планируется сидячая забастовка.
- 9 августа 2020-го в РБ прошли выборы президента. ЦИК объявил, что победил Лукашенко.
- После окончания выборов начались массовые протесты, которые были жестоко подавлены властями. Рабочие крупнейших предприятий начали выходить на забастовки.
Хроника от LIGA.net: Выборы президента Беларуси: все главные новости
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