В Беларуси люди выстраиваются в живые цепи против полицейского насилия: видео

СМИ пишут, что протестующих уже начали задерживать

В ряде городов Беларуси люди выстраиваются в длинные живые цепи в знак протеста против полицейского насилия со стороны режима Александра Лукашенко.

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По сообщениям местных СМИ, акции проходят в Лиде, Могилеве, Гродно, Жлобине, Гомеле и в нескольких районах Минска — Каменной горке, на месте гибели протестующего возле метро Пушкинская и на площади Якуба Коласа.

На акцию у метро Пушкинская пришла соратница кандидата в президенты Светланы Тихановской, представительница штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова, сообщает Наша Нiва.

"Я пришла почтить память той трагедии, которая здесь произошла. Я хочу, чтобы это больше никогда не повторялось, чтобы власти нашли в себе силы остановить насилие против мирного населения», — сказала Колесникова.

TUT.by сообщает, что участниц акций уже начали задерживать.

По информации издания, четыре женщины вышли на акцию в Смолевичах и встали в цепь, буквально через 20 минут подъехал автомобиль, и участниц акции задержали.

Также задержали участниц аналогичной акции в Витебске, у городской ратуши.

В Могилеве около выстроившихся в цепь женщин остановились два буса. Из них, по информации издания, выбежал ОМОН, нескольких девушек забрали, остальных вытеснили на другую сторону улицы.

Акция в Пинске.

Станции минского метро Октябрьская, Купаловская, Площадь Ленина, Площадь Победы, Немига, Фрунзенская и Молодежная не работают.

Тем временем в Гомеле, как сообщает Медиазона, никого не задерживали.

Жители Гомеля вышли на мирный марш и выстроились живой цепью возле цирка на улице Советской. В марше приняли участие около 400 человек, никого не задержалиhttps://t.co/oHl57LqNBr pic.twitter.com/HTILmlIkGN — Медиазона. Беларусь (@mediazona_by) August 12, 2020

по официальным данным, победил Лукашенко. Силовики разгоняют акции протеста при помощи слезоточивого газа, водометов, резиновых пуль и светошумовых гранат. Также милиционеры нападают на водителей автомобилей и мотоциклов, избивают их и повреждают транспортные средства. Были случаи нападения силовиков на случайных прохожих. Задержаны тысячи людей. В городах Беларуси люди выходят на акции протеста против нечестных, по их мнению, выборов президента, на которых в шестой раз с 1994 года,победил Лукашенко. Силовики разгоняют акции протеста при помощи слезоточивого газа, водометов, резиновых пуль и светошумовых гранат. Также милиционеры нападают на водителей автомобилей и мотоциклов, избивают их и повреждают транспортные средства. Были случаи нападения силовиков на случайных прохожих. Задержаны тысячи людей.

За два дня протестов в Беларуси в больницы попали более 200 человек. Врачи минских больниц рассказали TUT.BY о пациентах с тяжелыми травмами, которые поступали к ним вечером 9 и 10 августа. По словам медиков, они в шоке от того, что происходит в мирное время.

10 августа в Минске, на проспекте Притыцкого в столкновениях с силовиками погиб мужчина. В МВД Беларуси утверждают, что в его руке взорвалось некое взрывное устройство, которое он якобы собирался бросить в силовиков.

Сегодня в МВД признали , что во время вчерашней акции в Бресте использовали табельное оружие на поражение. Ранен мужчина.

Вадим Ребрина

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