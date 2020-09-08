В Беларуси пропала еще одна соратница Тихановской - СМИ

Пропала Коновалова Антонина, доверенное лицо Светланы Тихановской

В Беларуси пропала еще одна соратница кандидата в президенты Светланы Тихановской. На связь не выходит Антонина Коновалова. Об этом в комментарии Интерфаксу сообщили в штабе Тихановской.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Пропала Коновалова Антонина, доверенное лицо Светланы Тихановской. Место нахождения на данный момент неизвестно", - сказали в штабе.

При этом на сайте Координационного совета оппозиции об исчезновении Коноваловой ничего не сообщается.

Члена президиума Координационного совета оппозиции Ольгу Ковалькову, которую 24 августа задержали в Минске, спецслужбы в ночь на 5 сентября вывезли из Беларуси. Сейчас она находится в Польше.

Примерно таким же образом ранее власти Беларуси вынудили покинуть страну кандидата в президенты Светлану Тихановскую.

7 сентября в центре столицы Беларуси похитили члена Координационного совета Марию Колесникову. Сегодня власти Беларуси выдворили ее и еще двух членов координационного совета из страны. При этом Колесникову задержали беларуские пограничники, а ее коллеги смогли въехать в Украину.

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.