В Беларуси школьник устроил поножовщину: есть жертвы

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В Столбцах (Беларусь) подросток убил учительницу и школьника. Об этом сообщает пресс-служба МВД Беларуси.

По данным правоохранителей, сегодня утром ученик нанес ножевые ранения учительнице и троим школьникам.

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"Преподаватель и один из подростков от полученных повреждений скончались, еще двое несовершеннолетних оперативно были доставлены в больницу", - отмечается в сообщении.

Подозреваемый 2003 года рождения с места происшествия скрылся. Был введен специальный план Сирена. Вскоре злоумышленника задержали сотрудники уголовного розыска при поддержке ОМОН.

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