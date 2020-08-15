В Беларуси собираются бастовать сотрудники крупнейшего государственного медиа
Председатель Совета Республики и пресс-секретарь президента, узнав о забастовке, приехали на встречу с журналистами
306 сотрудников беларусской государственной Белтелерадиокомпании (БТ) готовы присоединиться к бессрочной забастовке. Об этом сообщает Telegram-канал Моя краіна Беларусь со ссылкой на журналистку Дарью Войтович.
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"Журналистка Дарья Войтович добавила, что на данный момент к бессрочной забастовке готовы присоединиться 306 сотрудников, сбор подписей продолжается", - сказано в сообщении.
Системный администратор Белтелерадиокомпании Андрей уверен, что забастовка будет объявлена в 21:00, передает Моя краіна Беларусь.
Сегодня в соцсетях появилась информация о том, что ряд сотрудников БТ собираются объявить забастовку, сообщает TUT.by. После этого их срочно вызвали на встречу с председателем Совета Республики Натальей Кочановой и пресс-секретарем президента Натальей Эйсмонт. Когда чиновницы приехали к зданию БТ на Площади Независимости люди, собравшиеся на стихийный митинг, встретили их криками "Правду!" и "Позор!".
По информации издания, встречу с сотрудниками БТ Кочанова начала с того, что 80% населения на выборах проголосовало за Александра Лукашенко. После этих слов те, кто не голосовал за Лукашенко, стали поднимать руки. Оказалось, что таких в зале большинство.
Сотрудники БТ, участвовавшие во встрече, рассказали журналистам, что она была неконструктивной и прошла на эмоциях.
Один из них рассказал, что на встрече присутствовали примерно 40 сотрудников БТ. Они спрашивали у Кочановой и Эйсмонт, "как они могли такое допустить, почему они не показывают правду".
Выходящие из здания говорят: "не услышали ничего нового", "нам говорили про раскачивание лодки" и что "все акции проплачены".
Прямая трансляция Радио Свобода.
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