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В Беларуси задержали главного редактора онлайн-медиа

В Беларуси задержали главного редактора онлайн-медиа - Фото
Владимир Чуденцов (фото - euroradio.fm)
24.11.2019, 12:30

В МВД страны информацию о задержании Владимира Чуденцова пока не комментируют

В поезде Брест - Варшава на границе задержали главного редактора белорусского издания by24.org Владимира Чуденцова по подозрению якобы в хранении наркотиков. Об этом сообщает Еврорадио.

В комментарии TUT. BY мать задержанного рассказала, что мужчину задержали на трое суток. Уголовное дело не открывали.

Она считает, что это провокация, а наркотики подбросили.

"Они сказали, что это брестская таможня. Начали обыскивать квартиру. Нашли еще два пакета, причем в таких местах, где нужно было перевернуть стол и кровать. Пакеты были приклеены скотчем", - уточнила мать журналиста.

В МВД страны информацию о задержании журналиста пока не комментируют.

  • 29 августа сообщалось, что девушка, с которой встречался пропавший гражданин Украины Павел Гриб, призналась, что действительно пригласила парня в Беларусь. Заставили ее это сделать сотрудники ФСБ России.
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беларусь задержание Владимир Чуденцов
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