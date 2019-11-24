В Беларуси задержали главного редактора онлайн-медиа

Владимир Чуденцов (фото - euroradio.fm)

В поезде Брест - Варшава на границе задержали главного редактора белорусского издания by24.org Владимира Чуденцова по подозрению якобы в хранении наркотиков. Об этом сообщает Еврорадио.

В комментарии TUT. BY мать задержанного рассказала, что мужчину задержали на трое суток. Уголовное дело не открывали.

Она считает, что это провокация, а наркотики подбросили.

"Они сказали, что это брестская таможня. Начали обыскивать квартиру. Нашли еще два пакета, причем в таких местах, где нужно было перевернуть стол и кровать. Пакеты были приклеены скотчем", - уточнила мать журналиста.

В МВД страны информацию о задержании журналиста пока не комментируют.