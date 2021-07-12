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В Бельгии 90-летняя женщина умерла после заражения сразу двумя штаммами коронавируса

Цей матеріал також доступний українською
12.07.2021, 11:47
В Бельгии 90-летняя женщина умерла после заражения сразу двумя штаммами коронавируса - Фото
Иллюстративное фото: Leszek Szymanski/ЕРА

В Бельгии 90-летняя женщина умерла после заражения сразу двумя штаммами коронавируса – Alpha и Beta. Это считается первым задокументированным случаем такого рода, передает Reuters.

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Бельгийка умерла еще в марте 2021-го. Этот случай исследователи обсуждали на Европейском конгрессе микробиологии и инфекционных болезней и пришли к выводу, что можно заразиться двумя штаммами COVID-19 одновременно.

Впервые штаммы были обнаружены в Великобритании (Alpha) и Южной Африке (Beta). Оба варианта были распространены в марте в Бельгии. Врачи, лечившие 90-летнюю женщину в больнице в городе Алст недалеко от Брюсселя, считают, что она могла заразиться от двух разных людей. Также известно, что она не была вакцинирована от коронавируса.

Как сообщает Euronews, 90-летняя бельгийка жила одна и получала медицинский уход на дому. После нескольких падений ее госпитализировали, и тест на Covid-19 показал положительный результат. Сначала ее уровень кислорода был хорошим, однако состояние быстро ухудшилось, и через пять дней женщина умерла.

При этом биолог из больницы OLV в Алсте отметила, что сейчас сложно сказать, стало ли одновременное заражение двумя штаммами причиной резкого ухудшения состояния пациентки.

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Оксана Житнюк
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коронавирус COVID-19 штамм
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