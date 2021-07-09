Четвертая волна COVID-19. Евросоюз снова может ужесточить карантин – это коснется туризма

Из-за распространения дельта-штамма коронавируса государства-члены ЕС рассматривают возможность повторного ужесточения ограничений на поездки по союзу. Об этом пишет euobserver.com.

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Еврокомиссия призывает государства-члены активизировать усилия по вакцинации населения, а также найти "скоординированное решение" для поездок по ЕС.

"43% взрослого населения в ЕС в настоящее время полностью вакцинированы – со значительными различиями между государствами-членами. Например, почти 80% населения Мальты полностью вакцинированы, но это касается только 15% в Болгарии", – сообщают журналисты.

Издание отмечает, что к концу августа на дельта-штамм будет приходиться 90% всех заражений в Европе. Штамм вируса уже преобладает в Великобритании и Португалии.

Во Всемирной организации здравоохранения подчеркивают, что четвертая волна COVID-19 возможна – охват вакцинацией в Европе пока недостаточен для защиты региона.

Коронавирусная болезнь от дельта-штамма приводит к значительному повышению риска попадания в больницу. Британские ученые говорят об изменениях в симптоматике заболевания от дельта-штамма.

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Станислав Стороженко

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