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В Болгарии произошел взрыв на складе боеприпасов оружейного барона Гебрева

Цей матеріал також доступний українською
31.07.2022, 18:42
В Болгарии произошел взрыв на складе боеприпасов оружейного барона Гебрева - Фото
Емельян Гебрев (Скриншот видео YouTube/ДЕНЯТ с В. Дремджиев)

В Болгарии в воскресенье произошел взрыв с пожаром на складе боеприпасов у городка Карнобат. Он используется компанией Эмко бизнесмена Емельяна Гебрева – того самого, чьи боеприпасы для Украины в 2014 году уничтожила ГРУ РФ и которого в 2015 году пытались отравить Новичком.

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"Около четырех утра произошел взрыв, после чего загорелся склад. Что именно случилось, устанавливается. Согласно регламенту, еще 24 часа никого не пускаются на площадку. На складе были старые ненужные боеприпасы, которые компании заказывали, но не забирали", – цитирует Гебрева болгарское издание Novinite.

В Болгарии произошел взрыв на складе боеприпасов оружейного барона Гебрева

Был ли взрыв умышленным, должны установить следователи, подчеркнул Гебрев. Но, по словам бизнесмена, утром в районе склада сработала сигнализация о нарушителях.

Пострадавших в результате пожара и взрыва нет.

  • В прошлом году Чехия обвинила сотрудников ГРУ РФ во взрывах на складах боеприпасов во Врбетице, произошедших в 2014 году, и выслала 18 российских дипломатов.
  • После этого стало известно, что Болгария подозревает российскую разведку во взрывах на складах оружия в 2014 году.
  • 28 февраля 2014 года в результате взрыва комплекса "Арсенал" в городе Казанлык, восточнее Софии, была частично разрушена мастерская по производству пороха, погиб один человек. Три других взрыва произошли в 2014 году в разных местах на территории Болгарии, где производится оружие и боеприпасы. Самый большой из них произошел на заводе Миджур в селе Горишний Лом, тогда погибли 15 человек.
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боеприпасы взрыв болгария Емельян Гебрев
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