В Болгарии требовали отставки президента

Владимир Путин и Румен Радев (фото - EPA)

В воскресенье, 10 февраля, перед зданием администрации президента Болгарии Румена Радева прошла акция протеста, участники которой требовали отставки главы государства "за его пророссийскую позицию". Об этом сообщает Укринформ.

Участники акции протеста требовали отставки Радева за его позицию по Венесуэле и пророссийскую направленность президентской политики.

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По словам манифестантов, акция была организована через социальные сети.

Пока никто из болгарских политиков не взял на себя ответственность за организацию акции.

23 января президент США признал Гуайдо легитимным главой Венесуэлы. В России, наоборот, считают Мадуро законно избранным президентом.

Франция, Испания и Германия заявили, что признают Гуайдо новым президентом Венесуэлы, если отстраненный от власти диктатор Николас Мадуро не объявит в течение 8 дней о проведении досрочных президентских выборов.

По данным ООН, по состоянию на 29 января, в ходе массовых протестов в Венесуэле погибли не менее 40 человек.