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В Бразилии создали рекламу презервативов с Путиным: фото

В Бразилии создали рекламу презервативов с Путиным: фото - Фото
Владимир Путин (Фото: Алексей Дружинин/ЕРА)
24.12.2019, 11:46

Реклама вышла со слоганом: "Некоторые люди не должны были родиться никогда"

В Бразилии студия Platinum Studio создала рекламу презервативов, главным героем которой стал президент РФ Владимир Путин. Соответствующее изображение было опубликовано в Instagram Platinum Studio

Слоган рекламной кампании: "Некоторые люди не должны были родиться никогда".

Художники этой рекламной студии не первый раз создают подобную рекламу. В 2017 году главные роли в этой серии исполняли президент США Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын.

  • 17 декабря сообщалось, что на компьютерах Путина установлена Windows XP.

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