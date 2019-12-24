В Бразилии создали рекламу презервативов с Путиным: фото

В Бразилии студия Platinum Studio создала рекламу презервативов, главным героем которой стал президент РФ Владимир Путин. Соответствующее изображение было опубликовано в Instagram Platinum Studio.

Слоган рекламной кампании: "Некоторые люди не должны были родиться никогда".

Художники этой рекламной студии не первый раз создают подобную рекламу. В 2017 году главные роли в этой серии исполняли президент США Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын.

17 декабря сообщалось , что на компьютерах Путина установлена Windows XP.

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