В Британии дали пожизненное серийному маньяку: 136 изнасилований

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Пожизненный срок тюремного заключения - такое наказание получил в Британии серийный насильник, на счету которого - 159 доказанных случаев сексуальных преступлений. Об этом со ссылкой на приговор в Королевском суде Манчестера пишет BBC News.

В решении суда говорится, что преступник, учившийся в аспирантуре Университета Лидса британец индонезийского происхождения, заманивал мужчин в свою квартиру, подмешал им в питье наркотик, насиловал и снимал половой акт на видео. Мужчины, проснувшись, не помнили, что с ними произошло.

Его задержали летом 2017 года, когда один из одурманенных им мужчин внезапно очнулся во время изнасилования, поборол насильника и вызвал полицию.

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Имеются свидетельства о том, что за 10 лет не менее 190 мужчин стали жертвами 36-летнего сексуального маньяка.

Его признали виновным в 136 изнасилованиях, восьми попытках изнасилования, 14 случаях посягательств сексуального характера и одного случая нападения с целью совершить половой акт. В общей сложности это все касается 48 жертв.

За решеткой Синага должен провести не менее 30 лет. По словам судьи, он не выказал ни малейшего раскаяния, а порой "даже, казалось, получал удовольствие от суда".

Летом 2019 года в Днепропетровской области 65-летний мужчина изнасиловал 13-летнюю девочку: он был ее неродным дедом.