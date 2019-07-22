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В Днепропетровской области неродной дед изнасиловал девочку

В Днепропетровской области неродной дед изнасиловал девочку - Фото
Наручники (фото - pixabay.com)
22.07.2019, 11:31

В полиции отметили, что подозреваемый всю ночь насиловал 13-девочку и фотографировал ее

В Днепропетровской области 65-летний мужчина изнасиловал 13-летнюю девочку. Об этом сегодня в Facebook сообщил первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

"Молодая 28-летняя женщина перед тем, как выехать на круглосуточную работу, оставила своих малолетних дочерей, 2006 и 2015 годов рождения бабушке и неродном деду. После того, как мать вернулась с работы старшая дочь сообщила, что дедушка в ночь на 21 июля совершил в отношении нее действия сексуального характера", - отметил Аброськин.

По его словам, "этот урод всю ночь насиловал ребенка естественным и неестественным путем, и фотографировал обнаженную девочку на мобильный телефон".

Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

Вчера его задержали сотрудники полиции. Установлено, что ранее он уже не раз был осужден за изнасилование.

19 июня в селе Ивановка на территории одного из домовладений в выгребной яме правоохранители нашли тело девочки. Как оказалось, ее убил 22-летний односельчанин после попытки изнасилования. Подробности об этом жестоком преступлении рассказал на брифинге глава полиции Одесской области Олег Бех.

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изнасилование девочка Вячеслав Аброськин неродной дед
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