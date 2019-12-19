В Британии живет девочка с болезнью, как у Бенджамина Баттона

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Двухлетняя жительница Великобритании Айла Килпатрик-Скритон болеет мандибулоакральной дисплазией. Врачи не берутся прогнозировать, что ее ожидает дальше. Об этом сообщает Naked Science.

При мандибулоакральной дисплазии имеют место задержки в росте, аномалии в развитии скелета, облысение и ряд других проявлений. Это очень редкое генетическое заболевание. Сейчас в мире официально зарегистрировано около 40 подобных случаев, однако мутации Айлы, по данным издания, не наблюдаются ни в одном из них.

Сейчас Айла весит 6,8 кг и общается жестами. У девочки наблюдается быстрое старение клеток, а врачи не берутся с уверенностью прогнозировать, что ее ждет в будущем.