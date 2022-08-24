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В Британии опасаются, что ЕС может потерять желание поддерживать Украину – Telegraph

Цей матеріал також доступний українською
24.08.2022, 03:43
В Британии опасаются, что ЕС может потерять желание поддерживать Украину – Telegraph - Фото
Фото: Европарламент

В Великобритании есть опасения, что внутренние экономические проблемы могут отвлечь внимание Европейского Союза от Украины. Поэтому, пишет The Telegraph, британские дипломаты ездили в европейские столицы и убеждали местных чиновников не отказываться от финансовой и военной поддержки Украины.

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Они указывают, что победа России в войне будет стоить Западу дороже роста цен на энергоресурсы и инфляции.

Сама Британия настроена на длительную поддержку Украины. Об этом говорит не только Борис Джонсон, который вскоре уйдет с должности через несколько дней, но и претенденты на его пост – Лиз Трасс и Риши Сунак.

  • Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель 23 августа заявил, что Путин делает ставку на "усталость европейцев и нежелание их граждан нести последствия поддержки Украины".
  • Президент Владимир Зеленский после саммита Крымской платформы заявил, что "как только мир устанет от этой войны, это будет большая угроза всему миру и большая угроза уничтожения Украины".

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Андрей Водяный
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Великобритания война евросоюз
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