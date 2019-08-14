В Британии университет запретит бургеры ради экологии

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Лондонский университет имени Голдсмита больше не будет продавать бургеры, поддержав борьбу с глобальным потеплением. Об этом сообщает Sky News.

"Университет имени Голдсмита запретит продажу говядины в кампусе ради борьбы с изменением климата", - говорится в сообщении.

С начала учебного года студентов обяжут доплачивать сбор в 10 пенсов за использование каждой пластиковой бутылки и одноразовых стаканов, чтобы таким образом отучить их пользоваться пластиковыми материалами.

В планах вуза есть также установка солнечных панелей в кампусе и полный переход на возобновляемую энергию.

Профессор Фрэнсис Корнер сказала, что сотрудники и студенты "заботятся о будущем нашей окружающей среды".

ледующие 18 месяцев будут иметь решающее значение в борьбе с глобальным потеплением. 25 июля сообщалось , что с

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