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В Британии университет запретит бургеры ради экологии

В Британии университет запретит бургеры ради экологии - Фото
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14.08.2019, 07:28

В вузе Лондона перестанут продавать бургеры, чтобы бороться за защиту окружающей среды

Лондонский университет имени Голдсмита больше не будет продавать бургеры, поддержав борьбу с глобальным потеплением. Об этом сообщает Sky News.

"Университет имени Голдсмита запретит продажу говядины в кампусе ради борьбы с изменением климата", - говорится в сообщении.

С начала учебного года студентов обяжут доплачивать сбор в 10 пенсов за использование каждой пластиковой бутылки и одноразовых стаканов, чтобы таким образом отучить их пользоваться пластиковыми материалами.

В планах вуза есть также установка солнечных панелей в кампусе и полный переход на возобновляемую энергию.

Профессор Фрэнсис Корнер сказала, что сотрудники и студенты "заботятся о будущем нашей окружающей среды".

  • 25 июля сообщалось, что следующие 18 месяцев будут иметь решающее значение в борьбе с глобальным потеплением.

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запрет глобальное потепление бургеры
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