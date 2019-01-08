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08.01.2019, 13:44

В британском Солсбери сносят дом Скрипаля - СМИ

В британском Солсбери сносят дом Скрипаля - СМИ - Фото
Дом Скрипаля (фото - EPA)

Соседей отравленного россиянами бывшего шпиона Сергея Скрипаля уведомили о начале работ по демонтажу дома и гаража

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Дом бывшего шпиона из России Сергея Скрипаля, которого вместе с дочерью Юлией отравили агенты ГРУ РФ в британском Солсбери, будет демонтирован. Об этом сообщает The Guardian.

По данным агентства, жителям направили письмо из Уилтширского совета. В нем директор управления общественного здравоохранения Трейси Дашкевич сообщила, что 7 января должен начаться очередной этап очистки здания от следов нервно-паралитического агента Новичок, которым отравили Скрипалей. 

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Она сообщила, что на эту стадию уйдет до четырех месяцев. В первый месяц строители возведут вокруг дома и гаража "герметичную раму". Следом военные в течение двух недель демонтируют, опечатают и вывезут крыши с площадки. Потом на зданиях установят новую крышу.

Отмечается, что риск для здоровья местных жителей остается низким.

4 марта 2018 года в Солсбери был отравлен произведенным в СССР веществом нервно-паралитического действия Новичок экс-разведчик ГРУ РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. 30 июня в расположенном рядом Эймсбери обнаружили еще двух человек - Дону Стерджесс и Чарльза Роули, отравившихся Новичком. Женщина скончалась, мужчина ослеп и утратил чувствительность конечностей. 

5 сентября были обвинены возможные исполнители отравления - агенты ГРУ РФ Александр Мишкин (по легенде - Александр Петров) и Анатолий Чепига (по легенде - Руслан Боширов). Кремль назвал это "провокацией", а в МИД РФ заявили, что имена им "ничего не говорят". С обвинениями в адрес российских агентов согласились и лидеры США, Франции, ФРГ и Канады. 

Смотрите также: Воевавшие в Донбасе ГРУшники получили государственные награды РФ 

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Теги: Сергей Скрипаль, Солсбери, отравление Скрипаля, дело Скрипаля, британия, демонтаж, дом скрипаля
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