В Бундестаге пройдут экстренные слушания по скоплению войск России у границ Украины

Завтра, 9 декабря, в парламенте Германии состояться экстренные слушания о позиции правительства ФРГ по скоплению российских войск у границ Украины. Об этом в Twitter сообщил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.

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"Ожидаем мощного предупреждения путинскому режиму из Берлина", – написал посол.

Вадим Ребрина

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