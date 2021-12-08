В Бундестаге пройдут экстренные слушания по скоплению войск России у границ Украины
08.12.2021, 23:02
Фото: EPA
Завтра, 9 декабря, в парламенте Германии состояться экстренные слушания о позиции правительства ФРГ по скоплению российских войск у границ Украины. Об этом в Twitter сообщил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.
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"Ожидаем мощного предупреждения путинскому режиму из Берлина", – написал посол.
- С конца октября Россия наращивает войска у границ Украины. В Госдепе США обеспокоены, что РФ может "повторить ошибку 2014 года", а издание Bloomberg написало – США предупредили ЕС о риске нового вторжения РФ в Украину.
- 16 ноября в Украину без предварительного анонса приехал министр обороны Великобритании Бен Уоллес. С ним встретился президент Владимир Зеленский и заявил, что Великобритания даст 1,7 млрд фунтов стерлингов кредита на развитие украинского флота.
- 1 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что НАТО планирует усилить свои позиции на восточном фланге в связи с агрессивной политикой России.
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