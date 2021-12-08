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В Бундестаге пройдут экстренные слушания по скоплению войск России у границ Украины

Цей матеріал також доступний українською
08.12.2021, 23:02
В Бундестаге пройдут экстренные слушания по скоплению войск России у границ Украины - Фото
Фото: EPA

Завтра, 9 декабря, в парламенте Германии состояться экстренные слушания о позиции правительства ФРГ по скоплению российских войск у границ Украины. Об этом в Twitter сообщил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.

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"Ожидаем мощного предупреждения путинскому режиму из Берлина", – написал посол.

В Бундестаге пройдут экстренные слушания по скоплению войск России у границ Украины

Вадим Ребрина
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Россия Германия бундестаг
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