В Буркина-Фасо боевики напали на золотодобытчиков: 37 погибших

Золотой рудник в Буркина-Фасо (Фото: EPA/HELMUT FOHRINGER)

В Буркина-Фасо на конвой золотодобытчиков напали боевики. Погибли 37 человек, еще 60 пострадали. Боевикам удалось скрыться с места происшествия, ведется их розыск. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на заявления местных властей.

Автоколонна в сопровождении военных подверглась нападению из засады на дороге, которая вела на золотой рудник в провинции Тапоа. Пока никто не взял на себя ответственность за случившееся.

The Guardian сообщает, что боевики напали на сотрудников канадской горнодобывающей компании Semafo, которая занимается добычей и разведкой золота в Западной Африке, а саму атаку называет "самой смертоносной за последние годы".

19 июня в Мали напали на две деревни и убили десятки человек.

Ранее в центральном Мали неизвестные убили более ста жителей деревни скотоводов

9 на 10 июня была атакована этническая деревня догонов: поселение уничтожили, половину ее жителей убили. В ночь с

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