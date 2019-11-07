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В Буркина-Фасо боевики напали на золотодобытчиков: 37 погибших

В Буркина-Фасо боевики напали на золотодобытчиков: 37 погибших - Фото
Золотой рудник в Буркина-Фасо (Фото: EPA/HELMUT FOHRINGER)
07.11.2019, 10:10

Более 60 человек пострадали в результате нападения

В Буркина-Фасо на конвой золотодобытчиков напали боевики. Погибли 37 человек, еще 60 пострадали. Боевикам удалось скрыться с места происшествия, ведется их розыск. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на заявления местных властей. 

Автоколонна в сопровождении военных подверглась нападению из засады на дороге, которая вела на золотой рудник в провинции Тапоа. Пока никто не взял на себя ответственность за случившееся.

The Guardian сообщает, что боевики напали на сотрудников канадской горнодобывающей компании Semafo, которая занимается добычей и разведкой золота в Западной Африке, а саму атаку называет "самой смертоносной за последние годы". 

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