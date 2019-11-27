В Чехии открыли дело против бывшего генсека ЦК Компартии

Милош Якеш (Фото: Filip Singer/EPA)

В Чехии возобновили уголовное дело против бывшего генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Чехословакии Милоша Якеша, бывшего председателя правительства Чехословакии Любомира Штроугала и бывшего министра внутренних дел Вратислава Ваджнара. Об этом сообщает aktualne.cz.

Политиков социалистической Чехословакии обвиняют причастности к гибели девяти человек, которые были убиты при попытке перейти границу страны с марта 1976 года до конца 1989 года. Обвинение основано на недавно найденных архивных материалах и строится на том, что Чехословакия в 1976 году присоединилась к пакту о гражданских и политических правах, который гарантировал каждому право покинуть любую страну. По мнению следствия, чиновники должны были изменить законодательство Чехословакии и запретить пограничникам использовать огнестрельное оружие.

Якешу сейчас 97 лет, Штроугалу - 95, Ваджнару - 89. На время следствия их не стали брать под стражу. В случае обвинительного приговора, им грозит от двух до десяти лет тюрьмы.

Якеш был последним генсеком ЦК КПЧ перед свержением коммунистического режима. Он был отстранен от должности в 1989 году в результате Бархатной революции. Штроугал был председателем правительства с 1970 по 1988 год, Ваджнар - главой МВД с 1983 по 1988 год.

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