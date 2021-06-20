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В Чехии самооборона с помощью оружия станет конституционным правом

20.06.2021, 08:45
В Чехии самооборона с помощью оружия станет конституционным правом - Фото
Иллюстративное фото: LIGA.net

Парламент Чехии одобрил предложение Сената внести конституционную поправку о праве защиты себя и других с помощью оружия. Об этом сообщает České Noviny. Теперь поправку должен окончательно утвердить Сенат.

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Решение было принято в пятницу, 18 июня 2021 года. За законопроект проголосовал 141 из 159 присутствующих депутатов парламента, 15 воздержались, трое выступили против. Для принятие поправки к Хартии основных прав и свобод требовались голоса 120 депутатов.

Законопроект вносит в Хартию основных прав и свобод положение: "право защищать свою жизнь или жизнь другого человека, даже с применением оружия, гарантируется на условиях, предусмотренных законом".

Авторы поправки уверены, что она предотвратит ограничение этого права обычным законом и укрепит позиции Чехии в обсуждении с ЕС других правил по обращению оружия.

Поправка основана на петиции, которую подписали 102 000 человек. Она стала реакцией на усилия Еврокомиссии по ограничению прав на владение оружием.

Ранее поправка была одобрена Сенатом, теперь верхняя палата чешского парламента должна окончательно утвердить закон.

Денис Юдин
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оружие чехия самооборона
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