В Чехии умер спикер Сената – второй человек после президента

Ярослав Кубера (фото - ЕРА)

Сегодня умер глава верхней палаты (Сената) парламента Чехии Ярослав Кубера. Ему было 72 года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря палаты.

Отмечается, что на выходных Кубера выступил с речью на съезде своей партии, и у него не было серьезных заболеваний.

Глава Сената является вторым государственным должностным лицом в Чехии после президента. Эту должность временно займет замглавы Иржи Ружичка.

Кубера – в прошлом мэр северного курортного города Теплице, известен своими правыми взглядами, в частности, оппозицией политике борьбы с изменениями климата.

В субботнем выступлении на партийном съезде он сказал: "Вызывать сомнения - это основной научный метод, поэтому я так много говорю об электромобилях. Они развиваются не благодаря технологиям, а благодаря давлению на автопроизводителей из Брюсселя, где им приходится все больше и больше регулировать".

"Он мне нравился. У нас были хорошие отношения и взаимопонимание, он был очень забавным", - заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, политический оппонент Куберы.

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