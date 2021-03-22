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В Черкасской области ужесточают карантин – хотят избежать локдауна

22.03.2021, 14:41
В Черкасской области ужесточают карантин – хотят избежать локдауна - Фото
Александр Скичко (Фото: пресс-служба Черкасской ОГА)

В Черкасской области внедрили меры по ужесточению карантина – таким образом, власти региона хотят избежать попадания в красную зону. Об этом в Facebook написал глава Черкасской облгосадминистрации Александр Скичко. 

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По его словам, в области временно запретят проведение культмассовых развлекательных и других мероприятий. Рестораны, кафе, бары и ночные заведения будут работать только до 23:00.

Также Скичко призвал власти городов области увеличить количество общественного транспорта, который выходит на наиболее популярные маршруты.

"Поскольку наиболее сложная ситуация по области сейчас именно в Черкассах, особое внимание уделим возможности развертывания здесь дополнительных койкомест", – заявил он.

Глава Черкасской ОДА добавил, что за соблюдением карантинных этих ограничений будут следить до 25 марта. В случае, если будут массовые нарушения, то власти области пойдут на более суровые меры, говорит чиновник.

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Станислав Стороженко
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