В Черкасской области ужесточают карантин – хотят избежать локдауна
В Черкасской области внедрили меры по ужесточению карантина – таким образом, власти региона хотят избежать попадания в красную зону. Об этом в Facebook написал глава Черкасской облгосадминистрации Александр Скичко.
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По его словам, в области временно запретят проведение культмассовых развлекательных и других мероприятий. Рестораны, кафе, бары и ночные заведения будут работать только до 23:00.
Также Скичко призвал власти городов области увеличить количество общественного транспорта, который выходит на наиболее популярные маршруты.
"Поскольку наиболее сложная ситуация по области сейчас именно в Черкассах, особое внимание уделим возможности развертывания здесь дополнительных койкомест", – заявил он.
Глава Черкасской ОДА добавил, что за соблюдением карантинных этих ограничений будут следить до 25 марта. В случае, если будут массовые нарушения, то власти области пойдут на более суровые меры, говорит чиновник.
- 20 марта в Киеве ввели локдаун, он продлится до 9 апреля включительно.
- Позже в тот же день Кабмин решил ввести в Киеве и Одесской области красную зону карантина: список ограничений.
- 21 марта в Киевской области вступил в силу усиленный карантин.
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