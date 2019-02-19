В Черное море идет немецкий корабль-плавбаза типа Эльба: фото

Фото: Facebook Андрея Клименко

Немецкий вспомогательный корабль, флагман FGS Werra типа Эльба завершил визит в Стамбул и вышел по Босфору с курсом в Черное море. Об этом сообщает в Facebook редактор портала BlackSeaNews Андрей Клименко.

Основное задание кораблей этого класса – ремонт, восстановление и диагностика техники и оружия, обеспечение других кораблей топливно-смазочными материалами, продовольствием, боеприпасами и снаряжением, а также, при необходимости – электроэнергией.

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Немецкий корабль способен перевозить 450 тонн дизельного топлива, 11 тонн машинного масла, 27 тонн продовольствия, 150 тонн пресной воды, 130 тонн боеприпасов и снаряжения. На палубе могут размещаться вертолеты.

Ранее сегодня сообщалось, что Россия закрыла район Азовского моря для проведения стрельб и других учений.