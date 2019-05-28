Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
28.05.2019, 10:42

В четырех тюрьмах Бразилии задушили 40 заключенных

В четырех тюрьмах Бразилии задушили 40 заключенных - Фото
Фото: depositphotos.com

Заключенные погибли, когда полиция потеряла контроль над тюрьмами

По меньшей мере 40 заключенных нашли задушенными 27 мая в четырех тюрьмах в Бразилии, расположенных в городе Манаус. Об этом сообщает Радио Свобода.

Это произошло через день после того, как 15 человек погибли в результате столкновений между тюремными бандами.

Власти Бразилии направила федеральную рабочую группу в Манаус, чтобы остановить насилие. "Столкновения в тюрьмах быстро распространяются в Бразилии, где наркобанды фактически контролируют почти все тюрьмы", - отмечается в сообщении.

В заявлении пенитенциарного департамента штата Амазонас сказано, что все 40 жертв удушения погибли, когда полиция потеряла контроль над тюрьмами.

Позже контроль над заведениями восстановили. Президент Бразилии Жаир Болсонару ранее обещал восстановить контроль над тюрьмами страны и заявлял о намерении построить больше тюрем.

17 июля 2018 года в Бразилии злоумышленники похитили из дома мать вице-капитана футбольного клуба "Шахтер" и бразильской сборной Тайсона. 

Отправить:
Распечатать:
Теги: Бразилия, заключенные, удушение
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 