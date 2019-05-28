В четырех тюрьмах Бразилии задушили 40 заключенных

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По меньшей мере 40 заключенных нашли задушенными 27 мая в четырех тюрьмах в Бразилии, расположенных в городе Манаус. Об этом сообщает Радио Свобода.

Это произошло через день после того, как 15 человек погибли в результате столкновений между тюремными бандами.

Власти Бразилии направила федеральную рабочую группу в Манаус, чтобы остановить насилие. "Столкновения в тюрьмах быстро распространяются в Бразилии, где наркобанды фактически контролируют почти все тюрьмы", - отмечается в сообщении.

В заявлении пенитенциарного департамента штата Амазонас сказано, что все 40 жертв удушения погибли, когда полиция потеряла контроль над тюрьмами.

Позже контроль над заведениями восстановили. Президент Бразилии Жаир Болсонару ранее обещал восстановить контроль над тюрьмами страны и заявлял о намерении построить больше тюрем.

17 июля 2018 года в Бразилии злоумышленники похитили из дома мать вице-капитана футбольного клуба "Шахтер" и бразильской сборной Тайсона.