В Дании избрали левое правительство

Метте Фредериксен (фото - ЕРА)

Социал-демократы во главе с Метте Фредериксен с результатом 25,9% победили на парламентских выборах в Дании: действующий премьер Ларс Лёкке Расмуссен признал поражение. Об этом пишет служба Би-би-си.

"У нас были реально хорошие выборы, но произойдет смена правительства", - сказал премьер, чья Либеральная партия была у власти 14 из последних 18 лет и собрала на этих выборах 23,4% голосов избирателей.

"Красный блок" взял 91 из 179 мест в парламенте, а 41-летняя Фредериксен станет самым молодым главой правительства страны. "Синий блок" Расмуссена получит 75 мест в фолькетинге.

Таким образом, Дания - уже третья страна в Скандинавии, где на выборах за последний год избрали левое правительство. Ранее то же самое сделали избиратели в Швеции и Финляндии.

Явка была высокой - 84,5%.

Как пишет Би-би-си, данные экзитполов показывают: поддержка ультраправой Датской народной партии, которая среди прочего выступает за ужесточение иммиграционной политики, снизилась более чем вдвое с 2015 года - с 21,1% до 8,1%.

В Украине внеочередные выборы в Верховную Раду запланированы на 21 июля.

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