В день протеста в Москве пройдет соревнование водителей автозаков

Задержание протестующего в РФ напротив автозака (Фото: Yuri Kochetkov/EPA)

10 августа в Москве Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) проведет турнир по вождению автозаков, в нем примут участие водители подразделений ФСИН из 10 регионов. Об этом сообщает ТАСС.

Турнир пройдет на базе управления конвоирования УФСИН по Москве в Капотне.

РосСМИ сообщает, что подобные соревнования якобы проходят уже третий год и приурочены ко Дню транспортной службы уголовно-исполнительной системы, учрежденному в 2017 году.

Соревнования должны пройти в день, когда в Москве ожидается согласованный масштабный протест. Число участников в заявке достигает 100 000 человек.

Завтрашнюю акцию протеста в Москве поддерживают звезды и молодежные лидеры мнений, например, блогер и журналист Юрий Дудь или рэпер Oxxxymiron.

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