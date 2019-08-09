В день протеста в Москве пройдет соревнование водителей автозаков

10 августа в Москве Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) проведет турнир по вождению автозаков, в нем примут участие водители подразделений ФСИН из 10 регионов. Об этом сообщает ТАСС.
Турнир пройдет на базе управления конвоирования УФСИН по Москве в Капотне.
РосСМИ сообщает, что подобные соревнования якобы проходят уже третий год и приурочены ко Дню транспортной службы уголовно-исполнительной системы, учрежденному в 2017 году.
Соревнования должны пройти в день, когда в Москве ожидается согласованный масштабный протест. Число участников в заявке достигает 100 000 человек.
Завтрашнюю акцию протеста в Москве поддерживают звезды и молодежные лидеры мнений, например, блогер и журналист Юрий Дудь или рэпер Oxxxymiron.
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