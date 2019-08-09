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В день протеста в Москве пройдет соревнование водителей автозаков

В день протеста в Москве пройдет соревнование водителей автозаков - Фото
Задержание протестующего в РФ напротив автозака (Фото: Yuri Kochetkov/EPA)
09.08.2019, 16:08

Завтра в Москве запланированы два события: согласованный протест с заявленным числом участников в 100 000 человек и соревнование водителей автозаков

10 августа в Москве Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) проведет турнир по вождению автозаков, в нем примут участие водители подразделений ФСИН из 10 регионов. Об этом сообщает ТАСС.

Турнир пройдет на базе управления конвоирования УФСИН по Москве в Капотне.

РосСМИ сообщает, что подобные соревнования якобы проходят уже третий год и приурочены ко Дню транспортной службы уголовно-исполнительной системы, учрежденному в 2017 году.

Соревнования должны пройти в день, когда в Москве ожидается согласованный масштабный протест. Число участников в заявке достигает 100 000 человек.

Завтрашнюю акцию протеста в Москве поддерживают звезды и молодежные лидеры мнений, например, блогер и журналист Юрий Дудь или рэпер Oxxxymiron. 

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