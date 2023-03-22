В доке Эдинбурга судно легло на борт, сообщают о десятках пострадавших – видео

В сухом доке в Лейте (портовый район Эдинбурга) частично опрокинулось и легло на борт исследовательское судно Petrel, не менее 35 человек пострадали. Об этом сообщает BBC.

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Утром 22 марта при выходе из сухого дока Petrel потерял остойчивость и лег на борт с креном примерно 45 градусов. На место происшествия были вызваны полиция, скорая помощь, бригады береговой охраны и пожарная служба.

В настоящий момент известно о 35 пострадавших, из которых 22 госпитализированы, а 12 получили помощь на месте аварии.

Исследовательское судно Petrel было приобретено и оснащено покойным соучредителем Microsoft Полом Алленом, оно ходит под флагом США.

Emergency services have been called to a dry dock in Leith after a ship partially toppled over.#TalkTV pic.twitter.com/yWVCZ4SB4N — TalkTV (@TalkTV) March 22, 2023

21 ноября 2019 года на рейде одесского порта потерпел бедствие танкер-бункеровщик Delfi под флагом Молдовы. Судно с отказом двигателя штормом сорвало с якоря и посадило на мель.

В декабре 2021 года недостроенный военно-морской корабль Talayieh перевернулся в сухом доке в порту Бендер-Аббас на юге Ирана.

Сергій Бережний

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