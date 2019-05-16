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16.05.2019, 22:51

В Дубае разбился легкомоторный самолет, погибли четыре человека

В Дубае разбился легкомоторный самолет, погибли четыре человека - Фото
Иллюстративное фото: diamondaircraft.com

Самолет DA42 выполнял калибровку наземных навигационных систем в аэропорту

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Управление гражданской авиации ОАЭ заявило, что сегодня, 16 мая, к югу от аэропорта Дубай разбился небольшой самолет, в результате чего погибли три гражданина Великобритании и один гражданин ЮАР. Об этом сообщает Reuters.

В заявлении говорится, что четырехместный самолет DA42, зарегистрированный в Великобритании, выполнял задачу по калибровке наземных навигационных систем в аэропорту.

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Начато расследование инцидента. Воздушное движение в аэропорту нормализовано.

15 мая в Нью-Йорке частный вертолет, на борту которого находился один пилот, упал в реку Гудзон. Сообщалось о двух неопасных для жизни травмах - у пилота и прохожего, которого зацепило одним из обломков вертолета.

В аэропорту Дортмунда 13 мая служебный Renault Trafic врезался в стоящий правительственный самолет канцлера Ангелы Меркель - служащая аэропорта засмотрелась на правительственный лайнер и забыла поставить автомобиль на ручной тормоз.

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Теги: авиакатастрофа, самолет, Дубай
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